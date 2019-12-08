كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفراء أوروبا بالعراق يطالبون عبد المهدي بضمان أمن المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بالعراق، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بضمان أمن المتظاهرين العراقيين.

ورفض سفراء الدول الثلاث، في بيان، مساء الأحد، السماح لأي فصيل مسلح بالعمل خارج سيطرة الدولة.

وشهد العراق، تنامي مشاعر الخوف من احتمالية انحدار البلاد إلى موجة من التطاعن الداخلي، ومستويات جديدة من العنف، في ظل العجز الواضح الذي تبديه القوات الحكومية في ضبط الأوضاع ووقف ممارسات الفصائل المسلحة المنفلتة.

وأدانت الولايات المتحدة أمس السبت الهجوم الذي تعرض له المتظاهرون العراقيون وسط بغداد ليل الجمعة، وراح ضحيته نحو 24 شخصاً. وكان مسلحون قد أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر السنك ببغداد الجمعة.