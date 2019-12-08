كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يحذر كوريا الشمالية من خسارة كل شيء بسبب "أعمالها العدوانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويذكر أن قال ترامب، السبت، إنه لا يعتقد أن لدى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رغبة في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة العام المقبل وإن تصرف بيونغ يانغ بعدوانية سيكون مفاجئا له.

وأوضح ترامب للصحفيين "سنرى ما سيكون عليه الأمر بالنسبة لكوريا الشمالية"، وذلك بعد أن قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، السبت، أن مسألة نزع السلاح النووي ليست مطروحة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف في تصريحات بالبيت الأبيض قبل توجهه إلى ولاية فلوريدا "تصرف كوريا الشمالية بعدوانية سيكون مفاجئا لي".

وتابع: "هو يعلم أن أمامي انتخابات مقبلة. لا أعتقد أنه ينوي التدخل فيها. لكن سيكون علينا الانتظار لنرى. أعتقد أنه يتطلع لأن يرى شيئا يحدث. العلاقة جيدة جدا لكن هناك بعض العداء. لا شك في ذلك".