كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوريس جونسون: السباق الانتخابي لم ينته بعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رسالة تحذير لأنصاره قبل الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر، والمرجح فوزه فيها قائلا: " السباق لم ينته بعد".

وأضاف في كلمة في إطار حملته الانتخابية : "نحن الآن في الشوط الأخير من هذا السباق والذي يمكن فيه للخيول بالطبع تغيير أماكنها.. لم نصل إلى هناك بعد ولا تنسوا ما حدث في 2017. هذه انتخابات تتسم بالمنافسة الشديدة".

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم جونسون على حزب العمال المنافس.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالحد من الهجرة، وتجري بريطانيا في الثاني عشر من ديسمبر انتخابات ستحدد مصير خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وكذلك مصير خامس أكبر اقتصاد في العالم من خلال الاختيار ما بين حزب المحافظين‭‭ ‬‬الذي ينتهج سياسات داعمة للسوق بزعامة جونسون وحزب العمال المعارض الذي يقوده الاشتراكيون.

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وقال جونسون لمحطة سكاي نيوز: "ستنخفض الأعداد (بالنسبة للهجرة) لأننا سنتمكن من التحكم في المنظومة بتلك الطريقة… والشيء الذي لا أعتقد أنه صائب هو اتخاذ نهج غير منضبط وغير محدود تجاه ذلك الأمر".

وتعهد جونسون باتباع نهج يستند إلى النقاط للسيطرة على الهجرة.

وقال إن تركيزه سينصب على الحد من هجرة العمالة غير الماهرة لكنه قال إنه سيكون هناك مجال‭‭ ‬‬للعمالة الماهرة وغيرهم من العمال للمجيء إلى بريطانيا.

وقال: "لست معاديا للهجرة… أنا مؤمن بفكرة السماح للأشخاص بالمجيء إلى هذا البلد، وأعتقد أنهم إذا كانوا يمتلكون الموهبة ويرغبون في العمل والعيش في المملكة المتحدة وبوسعهم تحقيق شيء لبلدنا فهذا رائع".

وفي عام 2017 كانت الاستطلاعات تتوقع فوز المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي بأغلبية كبيرة لكن انتهى الأمر بخسارة الحزب أغلبيته البرلمانية بعد تعثر حملته.