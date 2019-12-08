كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة بعد هجمات صاروخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت الطائرات الإسرائيلية هجمات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس في وقت مبكر من اليوم الأحد، بعد ساعات من إطلاق ثلاثة صواريخ من الجيب الفلسطيني باتجاه جنوب إسرائيل.

والغارات الجوية استهدفت موقعين تابعة لكتائب القسام حماس، مع سلسلة أخرى من الطلعات الجوية في موقع غرب القسام في مدينة غزة مسؤولي حماس.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية أصابت عددًا من أهداف حماس الإرهابية" في غزة، وكذلك "موقعًا عسكريًا تابعًا لقوة حماس البحرية في شمال قطاع غزة".

ولم تعلن أي جماعة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، ولكن الجيش الإسرائيلي قال إن حماس هي المسؤولة عن أي هجوم "ينطلق وينطلق" من قطاع غزة.

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وقال الجيش في بيان "حماس ستتحمل عواقب الاعمال ضد المدنيين الاسرائيليين".

وقال الجيش إنه تم اعتراض الصواريخ الثلاثة جميعها بواسطة نظام دفاع القبة الحديدية.

وقالت الخدمة الطبية الطارئة لماجن ديفيد آدوم، إن المسعفين عالجوا ثلاثة أشخاص في مستوطنة سديروت بجنوب إسرائيل أصيبوا بجروح طفيفة، بينما كانوا يبحثون عن ملجأ، وانطلقت صفارات الإنذار للغارات الجوية.

وفي الشهر الماضي، اغتالت القوات الإسرائيلية أحد قادة الجهاد الإسلامي البارزين في قطاع غزة، مما أدى إلى اشتعال النيران لمدة يومين وقتل 36 فلسطينيًا.

وخاضت إسرائيل ثلاث حروب مع حماس والجماعات المسلحة المتحالفة معها في غزة منذ عام 2008.