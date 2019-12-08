كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإضرابات الفرنسية تدخل يومها الرابع بقوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد رئيس الوزراء الفرنسي اجتماعات خاصة اليوم الأحد حول إعادة تصميم الحكومة لنظام التقاعد الوطني، وسط تحذيرات من أن مشاكل وسائل النقل المرتبطة بالإضراب ستزداد سوءًا في الأيام المقبلة، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

استمرت رحلات السفر اليوم الأحد مع دخول الإضرابات يومها الرابع، حيث توقفت معظم القطارات الفرنسية. تم إغلاق 14 من خطوط مترو الأنفاق في باريس، مع تشغيل خطين فقط يستخدمان قطارات آلية بدون سائقين. عانت الطرق الدولية أيضا من الاضطرابات.

سيكون يوم الاثنين بمثابة اختبار أكبر لقوة حركة الإضراب، وصبر المسافرين. تدعو النقابات المزيد من الناس للاضراب عن العمل يوم الاثنين، عندما يعود المسافرين إلى العمل. عمل الكثير من الناس من المنزل أو أخذوا عطلة عندما بدأ الإضراب الأسبوع الماضي، لكن لن يستمر هذا إذا استمرت الإضرابات.

تحذيرا من مخاطر السلامة، حذرت شبكة القطارات الوطنية SNCF وهيئة النقل في باريس RATP المواطنين من السفر بعيدًا يوم الاثنين، وقالت في رسالة إلى المسافرين "في 9 ديسمبر، ابق في المنزل أو ابحث عن وسيلة أخرى للتنقل".

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بالتطلع إلى أسبوع مليء بالتحديات، يعقد رئيس الوزراء إدوارد فيليب اجتماعات بعد ظهر اليوم ومساءا مع وزراء الحكومة المشاركين في الإصلاح - ومع الرئيس إيمانويل ماكرون، وفقًا لمسؤولين حكوميين.

يجادل ماكرون بأن إصلاح التقاعد سيجعل النظام المعزول المتقادم أكثر عدالة واستدامة من الناحية المالية. ومع ذلك، ترى النقابات أن الإصلاح يمثل اعتداءً على حقوق العمال الأساسية، ويخشون من أن يعمل الناس لفترة أطول من أجل معاشات تقاعدية أصغر.

تقول الحكومة إنها لن تغير سن التقاعد الرسمي، البالغ 62 عامًا، لكن من المتوقع أن تتضمن الخطة شروطًا مالية لتشجيع الناس على العمل لفترة أطول، مع استمرار العمر الافتراضي.

من المقرر تنظيم احتجاجات جديدة على مستوى البلاد يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء تفاصيل الخطة يوم الأربعاء.