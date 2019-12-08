وزير الدفاع الأمريكي: سنردع السلوك الإيراني كما ينبغي

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن

واشنطن ستردع السلوك الإيراني كما ينبغي.

وقال "إسبر"، خلال تصريحاته، اليوم الأحد، إن واشنطن ستتخذ الاحتياطات لضمان سلامة القواعد العسكرية ومراجعة إجراءات التفتيش للأجانب في برامج التبادل.

و تبادلت الولايات المتحدة وإيران سجينين يوم السبت وذلك في تعاون نادر بين البلدين الخصمين اللذين ساءت العلاقات بينهما منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

وأفرجت إيران عن الأمريكي من أصل صيني شي يو وانغ المحتجز في إيران منذ ثلاثة أعوام بتهم تجسس بينما أفرجت الولايات المتحدة عن الإيراني مسعود سليماني الذي كان يواجه اتهامات بانتهاك العقوبات الأمريكية على طهران.

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وقال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية إن واشنطن تأمل أن يؤدي الإفراج عن وانغ إلى إطلاق سراح أمريكيين آخرين محتجزين في إيران مشيرا إلى أن هذه الخطوة مؤشر إلى أن طهران ترغب في التفاوض بشأن قضايا أخرى.

وألقت الولايات المتحدة القبض على سليماني في مطار شيكاجو في أكتوبر 2018 لمزاعم محاولته تصدير مواد بيولوجية إلى إيران في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وقال المسؤول الأمريكي إنه كان من المقرر أن يمثل سليماني أمام المحكمة في 11 ديسمبر كانون الأول لكن الاتهامات ضده أُسقطت.

وأضاف أنه لم يتم دفع فدية ولن تقدم الولايات المتحدة أي شكل من أشكال التنازلات. وأحال المسؤول الأسئلة الخاصة بالوضع القانوني لقضية سليماني إلى وزارة العدل.