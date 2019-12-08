كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمير الخطيب ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رجل الأعمال اللبناني، سمير الخطيب،

انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، موضحا بأن المفتي فايز دريان أبلغه عن توافق على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة.

وقال سمير الخطيب، خلال تصريحاته، اليوم الأحد، إن مفتي الجمهورية من داعمي سعد الحريري ودوره العربي والدولي الذي يصب في هذا الإطار.

وأشار إلى أنه سيلتقي بسعد الحريري، ويبلغه بالأمر لأنه من سماه أولا. Advertisements

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية عميقة هزت الثقة في مصارفه، وتفاقمت أزمته منذ الاحتجاجات التي اندلعت في 17 أكتوبر ، وصار لبنان بحاجة إلى حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة تقيل الاقتصاد من عثرته.



وذكر مصدر مطلع على مواقف "تيار المستقبل"، الذي يقوده الحريري، وكذلك مصدر مقرب من حزب اللهوحركة "أمل" أن نوابهما سيرشحون الخطيب للمنصب.

وكان الحريري مستعداً للعودة رئيساً للوزراء لكن بشرط قيادة حكومة خبراء يرى أنها ستكون أكثر قدرة على إخراج لبنان من أزمته وكسب التأييد الدولي وإرضاء المحتجين، لكن "حزب الله" وحلفاءه، ومنهم عون، أصروا على أن يضم تشكيل مجلس الوزراء عدداً من السياسيين إلى جانب التكنوقراط.