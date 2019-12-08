كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يشكر إيران على التفاوض "العادل" بشأن إطلاق سراح السجناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طهران على مفاوضات "نزيهة للغاية" أدت إلى إطلاق عالمًا أمريكيًا محتجزًا في إيران وعالمًا إيرانيًا مسجونًا في الولايات المتحدة.

وتم تبادل شيوي وانج، وهو باحث بجامعة برينستون احتجز لمدة ثلاث سنوات في إيران، في سويسرا لصالح مسعود سليماناني، الذي تم اعتقاله في شيكاغو قبل أكثر من عام.

وفي تغريدة، تباهى ترامب بأن وانج قد أخذ خلال إدارة أوباما و"عاد خلال إدارة ترامب قائلًا، شكرًا لإيران على مفاوضات عادلة، والآن، يمكننا عقد صفقة معًا!

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في بيان له، "سيتم لم شمل وانغ قريبًا مع زوجته وابنه اللذين فاتتهما غاليًا".

وأضاف، لن ترتاح الولايات المتحدة إلى أن نعيد كل أمريكي محتجز في إيران وحول العالم إلى وطنه لأحبائه. ونشكر الحكومة السويسرية على تسهيل عودة السيد وانج، ويسعدنا أن طهران كانت بناءة في هذا الصدد. ونحن مستمرون في المطالبة بالإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلما في إيران.