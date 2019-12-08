كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 8/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الإفراج عن 2600 متظاهر سلمي في العراق

أفادت قناة العربية، في خبر لها، اليوم الأحد، أن القضاء العراقي، أفرج عن أكثر من 2600 متظاهر سلمي. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || نتنياهو: سنشرع في عملية عسكرية كبرى

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتراض 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، مهددًا بشن عملية عسكرية واسعة ضد القطاع. أخبار عالمية عاجلة اليوم || السجن 20 عاما لرئيسي حكومة سابقين في الجزائر

ذكرت قناة العربية، اليوم الأحد، أن النيابة العامة الجزائرية، طالبت إنزال عقوبة السجن 20 سنة برئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ورئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال.

Advertisements