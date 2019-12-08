القسم الثاني.. “الراك” والخميسات يواصلان الهروب بالصدارة

واصل فريق الراسينغ البيضاوي تصدره لجدول ترتيب القسم الثاني للبطولة الاحترافية، بعدما عاد اليوم الأحد، بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف واحد، من أرض مضيفه النادي السالمي، لحساب مباريات الأسبوع الحادي عشر، ليرفع بذلك رصيده للنقطة 22، بينما تجمدت نقاط المضيف عند 14 نقطة ليتراجع للرتبة الثامنة.

ونجح الوصيف الاتحاد الزموري للخميسات بدوره في العودة بنتيجة الفوز بثنائية نظيفة من ميدان مضيفه شباب الريف الحسيمي، ليحافظ على فارق النقطتين بينه وبين “الراك”، في حين ظل الفريق الحسيمي في المركز الرابع عشر بـ9 نقاط.

وخسر شباب المحمدية الثالث بـ16 نقطة، بهدف دون رد من مضيفه شباب أطلس خنيفرة، الذي ارتقى للمركز السابع برصيد 15 نقطة، كما قفز الوداد الفاسي إلى الرتبة الرابعة متخلفا بفارق الأهداف عن الشباب، بعدما تغلب على النادي القنيطري بهدفين مقابل هدف واحد، ليتراجع “الكاك” إلى المركز التاسع بـ14 نقطة.

وعاد أولمبيك الدشيرة خامس الترتيب بـ15 نقطة، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة مع مضيفه اتحاد سيدي قاسم متذيل الترتيب برصيد 7 نقاط، ليبتعد الأولمبيك بفارق الأهداف عن المغرب الفاسي العائد بفوز ثمين من البيضاء على حساب “الطاس” (13 نقطة) بهدف دون رد.

وفي باقي المباريات، انهزم الكوكب المراكشي (11 نقطة) بهدف نظيف من ضيفه جمعية سلا (13 نقطة)، بينما حسم التعادل السلبي مباراة وداد تمارة (8 نقاط) مع شباب بنجرير (13 نقطة).