بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. حقوقيون يطالبون بإطلاق سراح معتقلي الحراك والصحافيين المعتقلين

بالتزامن مع الاستعدادات لتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عاد مطلب العفو عن معتقلي حراك الريف إلى الواجهة، وأطلق حقوقيون شعار “أوقفوا الانتهاكات”، لتخليد المناسبة العالمية.

وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أصدرته اليوم الأحد، إن المغرب يستعد لتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في ظروف تتميز بتراجعات على مستوى الحقوق والحريات، بشكل قالت إنه غير مسبوق منذ عشرين سنة، مسجلة التضييق على المدافعين على حقوق الإنسان، والصحافيين، والمدونين.

وطالبت الرابطة، بإصدار عفو عن معتقلي حراك الرئف، وباقي المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية، والصحافيين، وإلغاء كافة الأحكام، والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي، ومختلف الاحتجاجات السلمية.

ورفعت الرابطة مطلب تحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة تحال عليها التقارير، والشكايات المرتبطة بالفساد، كما طالبت بوضع حد للاعتقالات على خلفية التعبير عن الرأي، والمواقف السياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية، والاقتصادية والنقابية، والسلمية.