إدارة أخاء الناصرة تتعاقد مع مدرب جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقدت إدارة أخاء الناصرة، مع المدرب ليئور زادة من أجل قيادة تدريبات الفريق في الدرجة الممتازة، سعيًا نحو إعادته إلى المسار الصحيح.

ومن المتوقع أن يمرر زادة غدا، الاثنين، الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق النصراوي، على أن يكون المدرب وسام خليلية مساعدا له، بعدما قاد تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة.

وتسعى إدارة أخاء الناصرة إلى تعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين خلال الفترة القادمة، من أجل المساهمة في إبقاء الفريق بالدوري لموسم آخر.

وعانى أخاء الناصرة من تدهور نتائجه خلال مجريات الموسم الحالي، بفعل الأزمة المادية والمهنية والإدارية التي لحقت به.

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وقام بعض المشجعين الغيورين على مصلحة الفريق بإطلاق حملة تبرعات في الأيام الأخيرة، من أجل المساهمة في انتشال الفريق وإعادته للمسار الصحيح.

ويحتل الفريق النصراوي المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 10 نقاط، علمًا أنه خاض 14 مباراة حقق الفوز في اثنتين منها مقابل التعادل في 4 مباريات والخسارة في 8 مباريات أخرى.

هذا، وسيحل أخاء الناصرة في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه الوحدة كفر قاسم يوم الجمعة القادم.