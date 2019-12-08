جت: إصابة طالب بجروح خطيرة بحادث طرق في رومانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب الطالب الجامعي أحمد محمد أبو عصبة (22 عاما) من قرية جت في منطقة المثلث، اليوم الأحد، بجروح بالغة الخطورة، في حادث طرق وقع في رومانيا.
وعُلم أن الشاب يدرس موضوع الطب في جامعة كرايوفا في محافظة أولتينيتسا في رومانيا.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن أبو عصبة أصيب من جراء حادث طرق وقع اليوم، ونقل إلى أحد المستشفيات الرومانية القريبة وهو يعاني من إصابة "بالغة الخطورة".
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