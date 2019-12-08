روحاني يقدم "ميزانية مقاومة" للالتفاف على العقوبات الأمريكية 

الأحد 8 ديسمبر 2019

حسن روحاني

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى مجلس الشورى الأحد ما وصفها بـ"ميزانية مقاومة" العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده، بعد أسابيع من اندلاع مظاهرات دامية في أنحاء البلاد احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

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وأوضح روحاني أن الميزانية التي تساهم روسيا فيها بخمسة مليارات دولار تهدف للتخفيف من "الصعوبات" في وقت يتراجع اقتصاد الجمهورية الإسلامية مع زيادة التضخم وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة جراء انخفاض قيمة العملة المحلية.

ويذكر أن العقوبات الأمريكية التي فرضت في أيار/مايو العام الماضي في إطار نزاع تركز على برنامج إيران النووي تشمل حظرا استهدف قطاع النفط الذي يعد غاية بالأهمية والذي تهدف واشنطن إلى خفض مبيعاته لتصل لصفر في إطار حملتها لممارسة "أقصى درجات الضغط" على طهران.

وقال روحاني أمام مجلس الشورى إن الميزانية التي تتضمن رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15 بالمئة هي "ميزانية مقاومة وصمود في وجه العقوبات". وتابع أنها "ستعلن للعالم أنه بالرغم من العقوبات، سندير البلاد، خصوصا فيما يتعلق بالنفط". وقال روحاني أيضا إنه تم تخصيص 4845 ترليون ريال (36 مليار دولار بحسب سعر الصرف الحالي) في الميزانية لمساعدة الشعب الإيراني على تجاوز الصعوبات التي يواجهها.