بالصور.. أول إجتماع لقيادة اللواء 35 مدرع منذ إستشهاد القائد عميدركن عدنان الحمادي

الأحد 8 ديسمبر 2019

عقدت قيادات اللواء 35 مدرع اليوم الأحد ، أول إجتماع لها منذ إستشهاد القائد العميد ركن عدنان الحمادي ، في مقر قيادة اللواء بمنطقة العين بمديرية المواسط ، لمناقشة عدد من المواضيع الخاصة بالوضع الداخلي في اللواء وكذا ما يتعلق بجريمة إغتيال الشهيد القائد العميد ركن عدنان الحمادي.



الإجتماع الذي ترأسه العقيد عبدالملك الأهدل أركان حرب اللواء ، وقف المجتمعون دقيقة حداد على روح الشهيد القائد العميد ركن عدنان الحمادي رحمة الله عليه، وحضره أركانات وضباط اللواء وقادة الكتائب.

وأكدت قيادة اللواء ٣٥ مدرع على وحدة وتماسك اللواء كلحمة واحده ، والتأكيد بالسير على خطا الشهيد القائد ومواصلة مشواره البطولي والوطني، كما خرج الإجتماع بعدد من القرارات والتوصيات الخاصة بتنظيم أمور اللواء.

وأكد اللقاء على عدم الإنجرار وراء المهاترات ، وعدم الخوض في تفاصيل حادثة الإغتيال الآثمة ، حتى تستكمل لجنة التحقيقات أعمالها ، مؤكدين على كشف ما سيتم التوصل اليه للرأي العام حال انتهاء التحقيقات.

كما وجه العقيد الأهدل برفع الجاهزية القتالية لكل أبطال اللواء ٣٥ مدرع ، واليقضة الدائمة كما كانوا في عهد الشهيد القائد ، للتصدي لأي طارئي في جبهات اللواء الممتدة في ريف تعز.

كما اقرت قيادة اللواء العفو عن كل الجنود الموقوفة رواتبهم ، إكراما لروح الشهيد القائد العميد الركن عدنان الحمادي.

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وناقش اللقاء مواضيع أخرى تتعلق بالجانب الداخلي للواء ، من جبهات ومواقع ، وغير ذلك مما يتعلق بالبيت الداخلي للواء ، والتأكيد على تماسك ووحدة اللواء وأفراده.

وأوضح اللقاء أن قيادة اللواء ستنفذ كل ما سيصدر من قرارات من رئيس الجمهورية فيما يضمن تماسك اللواء ، رافعين الشكر الى القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي على جهوده في دعم اللواء ، خصوصا في هذا الظرف الصعيب وكذا رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ومحافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان.

و أثنت قيادة اللواء على الالتفاف الجماهيري لأبناء تعز ، وأبناء اليمن عامة وكل الشرفاء على وقوفهم الجاد حيال الجريمة البشعة التي طالت حياة قائد اللواء ٣٥ مدرع الشهيد القائد البطل العميد عدنان الحمادي.