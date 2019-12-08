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شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالانتقالي : هذا ما تريده إيران من اليمن والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
كشف نائب رئيس دائرة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة للمجلس الإنتقالي الجنوبي باليمن عبود ناجي حسين الحالمي عن ماذا تريد ايران من اليمن ولماذا اليمن خاصة.
وقال في حواره الخاص لــ "اليمن العربي"، إيران تريد أن تستحوذ على أهم طرق الملاحة الدولية بعد أن اسقطت بعض البلدان العربية تحت قبضتها وكما أنها تريد أن تطعن الشقيقة السعودية في خاصرتها على اعتبار أنها العدو اللدود لها وذالك من خلال دعمها العسكري والمالي لمليشيا الحوثي.
وكشف أن السنوات الماضية من الحرب أثبتت أن كل الأسلحة البلاستيكية والطائرات المسيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية كانت إيرانية الصنع والمنشأ ولعل أخطر تلك الهجمات على شركة أرامكو السعودية والتي من خلالها ـرادت ايران أن توصل رسالة مفادها أن الأمن القومي لدول الخليج أصبح مهدد بالخطر عبر ادواتها اليمنية ممثلة بانصار ألله الحوثيين.
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