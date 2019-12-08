بالصور.. مسؤول بتعز يناقش أوضاع إدارات ديوان المحافظة

الأحد 8 ديسمبر 2019

ترأس وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، صباح اليوم الاحد ٨ ديسمبر ٢٠١٩م، اجتماعاً لمدراء عموم الإدارات في ديوان المحافظة.



وناقش الاجتماع اوضاع ادارات الديوان وتنسيق جهود العمل داخل إدارت الديوان وموضوع المكافآت ومشاكل المكاتب التنفيذية واعادة النظر في موضوع الموازنات والانصاف بحسب تقييم الاداء، وتغطية كافة إدارات الديوان ليتسنى عمل موازنه مناسبة.

وأكد وكيل أول المحافظة أهمية الحفاظ على المال العام وتشكيل لجنه خاصة بالصرف وتفعيل الرقابة الداخلية.

وأشار الدكتور المخلافي إلى ضرورة تنسيق كافة الجهود من حيث الاداء وتقارير الإنجاز، وعدم التجاوز والتصعيد في مايخص الإدارات داخل الديوان.

واستعرض في الاجتماع المشاكل التي تواجه الادارة المالية وضرورة العمل بشكل متوازن ومنظم من قبل الجميع.

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حضر الاجتماع الأستاذ علي قاسم، مدير عام مكتب محافظ المحافظة.