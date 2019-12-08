بدء ورشة عمل في عدن لمناقشة دليل إجراءات العمل الموحد لحماية النساء

الأحد 8 ديسمبر 2019

بدأت ورشة عمل اليوم في العاصمة عدن لمناقشة دليل إجراءات العمل الموحد المشتركة لحماية النساء والفتيات في اليمن، والتي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان .



وتهدف الورشة التي تستهدف 40 مشارك ومشاركة على مدى يومين ، الى مناقشة دليل اجراءات العمل الموحد بين الوزارة والمنظمات الدولية والمحلية في كيفية حماية المرأة ، واعتماد وثيقة لتنفيذ الاجراءات الخاصة للحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي كدليل إجرائي لتحسين الخدمات التي تقدم للناجيين والناجيات .

Advertisements

وفي الورشة القى كل من مستشار وزير الشؤون الاجتماعية غازي عبدالله ، ومدير عام الادارة العامة للمرأة والطفل بالوزارة فايزة عبدالمجيد ، كلمات اشارت في مجملها الى أهمية هذه الورشة التي تعد الثانية لمناقشة الإجراءات التنظيمية للعمل الموحد لحماية النساء في اليمن ضمن جهود الوزارة والصندوق في تطوير الدليل ليصبح وثيقة قابلة للتطبيق من قبل الجهات المعنية .. مؤكدين ان الحكومة اليمنية مصادقة على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحماية النساء والتزامهم بقرار مجلس الامن 1325 والقرارات الاخرى التي تدعوا الى حماية النساء وتعزيز مشاركتهن في الوقاية النزاعات وحفظ السلام والتنمية الاقتصادية .

من جانبها اوضحت المنسق لكتلة النوع الاجتماعي في مكتب الصندوق إينار حسن عبدالجبار ، أهمية هذه الفعالية التي ستساهم في تطبيق الإجراءات الموحدة لحماية النساء والفتيات في اليمن وتطوير الدليل الذي يهدف الى تحسين الخدمات التي ستقدم للناجيين من العنف ضمن الملاحظات والنتائج والتوصيات التي ستخرج من الورشة .