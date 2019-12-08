محافظ الديوانية يقرر اعفاء مدراء الضريبة والتسجيل العقاري والبيئة والماء

قرر محافظ الديوانية زهير الشعلان، الأحد، إعفاء مدراء الضريبة والتسجيل العقاري والبيئة والماء. وقال الشعلان في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم إعفاء مدراء الضريبة والتسجيل العقاري والبيئة والماء على خلفية تقصيرهم". وتشهد ساحة الساعة في محافظة الديوانية تظاهرات شعبية حاشدة مستمرة منذ الاول من شهر تشرين الاول الماضي.



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