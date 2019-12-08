صحيفة بريطانية: منفذ الهجوم داخل قاعدة أميركية استغل ثغرة في القانون لشراء مسدس

أكدت صحيفة "ديلي ميل"، إن الطالب العسكري السعودي الذي قتل وأصاب عددا من زملائه بإطلاق نار داخل قاعدة أمريكية، استغل ثغرة في القانون الأمريكي لشراء مسدس استخدمه في الهجوم.
ونقلت الصحيفة، عن قناة " NBC" قولها، إن "الطالب السعودي محمد الشمراني اشترى بشكل قانوني السلاح الذي استخدمه في الهجوم من محل لبيع الأسلحة في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، باستخدام رخصة صيد خاصة به".
من جانبها، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن "المسدس من نوع Glock 45 عيار 9 بمخزن موسع".
ووفقا لبعض التقارير، كان بحوزة الشمراني من 4 إلى 6 مخازن إضافية وقت إطلاق النار في القاعدة الأمريكية، فيما تشير "ديلي ميل" إلى أنه من غير الواضح متى اشترى الشمراني المسدس.
من جانبها، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن "المسدس من نوع Glock 45 عيار 9 بمخزن موسع".
ووفقا لبعض التقارير، كان بحوزة الشمراني من 4 إلى 6 مخازن إضافية وقت إطلاق النار في القاعدة الأمريكية، فيما تشير "ديلي ميل" إلى أنه من غير الواضح متى اشترى الشمراني المسدس.
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