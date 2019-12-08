النزاهة توضح الية عملها في استعادة الاموال المهربة

أعلنت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، الاحد، أن التنسيق مع الادعاء العام والانتربول العراقي ووزارتي الخارجية والعدل حقق نتائج ايجابية في استرداد الاموال المهربة وحجز امول اخرى واقامة دعاوى خارج العراق لاسترداد اموال مهربة.
واضافت أن "طلب المساعدة يتم عبر الطرق الدبلوماسية، وعبر وزارة الخارجية، وترفق معه القرارات القضائية بادانة مرتكب جريمة الفساد مع المعلومات التفصيلية عنه"، مشيرة الى ان "اجراءات الدول في ايقاع الحجز، تتنوع من خلال عرض الطلب على القضاء في تلك الدول ، وعند صدور قرار من القضاء المعني ، يتم التحري والتحقيق من قبل تلك الدولة عن اموال المدان، ويقع الحجز والتجميد عليها".
وتابعت، "بعد حجز الاموال تتولى الدائرة القانونية في وزارة العدل، توكيل محامي عن الجانب العراقي، للترافع واسترداد الاموال"، مؤاكدة على "جاحها في استعادة اموال مهربة بجرائم الفساد، ومنها قضية جيم مكروميك من بريطانيا".
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