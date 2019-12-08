الكونجرس يصوت على مواد مساءلة ترامب الأسبوع الحالي

قال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الأحد، إن اللجنة قد تصوت على مواد مساءلة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وأضاف نادلر، وهو ديمقراطي، لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن" إن ذلك "محتمل"، مشيرا إلى أن هناك "الكثير الذي يتعين أخذه في الاعتبار" في تحديد التهم التي يمكن توجيهها للرئيس الجمهوري.

ومضى يقول إن ما خلُص إليه المحقق الخاص روبرت مولر من مساعٍ لعرقلة التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 إنما يظهر نمطا سائدا.

وأبلغ البيت الأبيض الكونجرس الأمريكي رفضه المشاركة في جلسات استماع اللجنة القضائية حول التحقيق بشأن مساءلة ترامب.

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ويسابق أعضاء بمجلس النواب الأمريكي الزمن في خطواتهم نحو إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، تزامناً مع ثاني جلسات تحقيقاته في هذا الشأن.

ويحقق "النواب" في عزل ترامب على خلفية اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالب فيه الرئيس الأمريكي بإجراء تدقيق في أنشطة نجل نائبه السابق جو بايدن بكييف.

وقدم تقرير للجنة الاستخبارات بمجلس النواب أدلة يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب، لاستغلاله منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونجرس وسير العدالة.

والخميس، أكد ترامب أنه "سينتصر" في معركة عزله، بعد أن أمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بصياغة الاتهامات ضده، كاتبا على تويتر "الجيد هو أن الجمهوريين موحدون الآن أكثر من أي وقت مضى.. سننتصر".