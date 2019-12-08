الجزائر: رئيسا الحكومة السابقين مهددان بالسجن 20 عاما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

انطلقت الأربعاء في الجزائر محاكمة اثنين من رؤساء الحكومات السابقين بمعية رجال أعمال بتهم فساد وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع وامتيازات غير شرعية لبعض رجال الأعمال.

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وطلب وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة الأحد عقوبة 20 سنة سجنا مع دفع غرامة مالية بمليون دينار جزائري ضد الوزيرين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتهمين في قضايا فساد واستغلال النفوذ لاسيما فيما يعرف بقضية تركيب السيارات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكد مراسل فرانس24 في الجزائر وليد زحاف أن وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار جزائري ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه.

و تم التماس 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار جزائري ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و10 سنوات سجنا، وغرامة بـ1 مليون دينارجزائري ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.