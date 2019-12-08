ترامب: رئيس كوريا الشمالية لا يريد إنهاء علاقته الخاصة معي

اعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "نظيره الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ لا يريد إنهاء علاقته الخاصة برئيس ​الولايات المتحدة​ أو التدخل في ​الانتخابات الأميركية​ القادمة"، معتبراً بأن كيم ذكي للغاية، و​كوريا الشمالية​ لديها إمكانات اقتصادية هائلة، ولكن يجب أن تنفذ وعدها".

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