افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، ان "عناصر من ​قوى الامن الداخلي​ التابعين لفصيلة درك حاصبيا، عملت على رمي الرمال عند طريق ​الحاصباني​ مرج الزهور، بعد تسرب مادة ​المازوت​ تفاديا لخطر الانزلاقات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عناصر من الدرك ترمي الرمال عند طريق حاصبيا نتيجة تسرب المازوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.