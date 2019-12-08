أبو الحسن: على وزارة الطاقة ومصرف لبنان ايجاد حل لأزمة المازوت

أكد أمين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "النقص الحاد في مادة ​المازوت​ في هذا ​الطقس​ البارد، أمر غير مقبول إطلاقا، وإذا كنا نتفهم ​الأزمة​ التي تواجه أصحاب المحطات لجهة الفرق في سعر الصرف، إلا أنه من غير المقبول حرمان المواطن من شراء هذه المادة لتدفئة عائلته، إنها مسؤولية ​وزارة الطاقة​ و​مصرف لبنان​ بإيجاد الحل بأسرع وقت".

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