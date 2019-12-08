التحكم المروري: تصادم بين مركبتين عند اوتوستراد الرئيس لحود

افادت ​غرفة التحكم المروري​، عن "تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه ​الكرنتينا​ قرب مفرق سوق الخضار، واقتصرت الاضرار على الماديات".

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