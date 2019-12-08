استقبل إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​، وفدا برئاسة رئيس بلدية ​كفرجرة​ مارون شلهوب، "باحثاً معه الأوضاع العامة والشؤون الإنمائية والخدماتية". كما اطلع شلهوب العائد من ​فرنسا​ بعد مشاركته في المؤتمر الذي دعا اليه اتحاد بلديات جنوب فرنسا تحت عنوان "الإستثمار في مناطق ​البحر المتوسط​ وتحديات التغيّر المناخي"، الشيخ العيلاني على المقترحات التي تم طرحها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العيلاني استقبل وفداً برئاسة رئيس بلدية كفرجرة باحثاً الاوضاع العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.