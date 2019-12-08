حاصباني: مواقف المتروبوليت عوده دائما تنبع من مسؤولية وطنية

أكد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان حاصباني​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "مواقف المتروبوليت الياس عوده دائما تنبع من مسؤولية وطنية ولطالما جسدت شعور الناس من كافة الأطياف في ​لبنان​".

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