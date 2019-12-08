نوهت عضو "تيار المستقبل" النائب ​ديما جمالي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"موقف مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ الذي تم اعلانه اليوم على لسان المهندس ​سمير الخطيب​".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: انوه بموقف المفتي دريان بعد لقائه سمير الخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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