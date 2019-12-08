تسرب مازوت على طريق مرج الزهور تسبب بحوادث سير عدة

تسبب تسرب لمادة ​المازوت​ على طريق عام مرج الزهور، بانزلاق عدد من السيارات وارتطامها بالحواجز الاسمنتية.

وعمل عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ على رش أتربة على بقع المازوت، منعا للمزيد من المحوادث.

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