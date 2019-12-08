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افرام: سأسمي النائب المخزومي ونواف سلام غداً لرئاسة الحكومة المقبلة

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أكد عضو "تكتل ​لبنان​ القوي" سابقاً، النائب ​نعمة افرام​، ان "الزمن القادم هو زمن الإختصاصيين، وهناك نبض جديد يؤكد ان الطريقة القديمة لم تعد تنفع و​الثورة​ الحاليّة ستغيّر لبنان وتُدخله في ​الجمهورية​ الثالثة"، مشيراً الى ان "الشارع اللبناني يقرأ في كتاب جديد وعلينا أن نسلّم بأنّ الطريق الذي سلكناه سابقاً خاطئ وهناك مَن وضع ال​سياسة​ أوّلاً والوطنية ثانياً".

وفي حديث تلفزيوني اوضح افرام انه "سيسمي النائب ​فؤاد مخزومي​ و​نواف سلام​ غداً ل​رئاسة الحكومة​ في الإستشارات ب​قصر بعبدا​"، مشدداً على ان "كل ما اتفق عليه في الغرف الضيّقة تمّ التراجع عنه والتوافق الحكومي أصبح بعيداً"، مطالباً بـ"عدم الذهاب للمزايدة وإلاّ لبنان ذاهب نحو الأخطر إن لم يباشر بورشة كبيرة".

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