فادي كرم: هذا لبنان وليس إيران

أكد أمين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ أنه "تجاوز لكل الحدود، تعد على المتظاهرين السلميين، هدر دم اعلاميين، تهجم وتخوين لمطران تاريخي حريص على هوية ​لبنان​ ومصلحة الشعب، تهديد بالقتل والخراب أو الخضوع للذل والسيطرة ولمنظومة ​الفساد​. فنقول لهم هذا لبنان وليس إيران".

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