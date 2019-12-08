علي الخطيب: مصير المراهنة الداخلية الحالية شبيه بالمراهنة على اسرائيل

اعتبر نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​، الشيخ علي الخطيب، خلال كلمة تأبين السيد علي محمد باقر الأمين، ان "المراهنة الداخلية الحاصلة اليوم على المتغيرات الإقليمية والقوى الدولية مصيرها كمصير المراهنات السابقة على القوى الغاشمة للعدو الإسرائيلي ومن ورائه"، مؤكداً "عدم وجود لا في الماضي ولا ​المستقبل​ أي مواجهة داخلية تحاول هذه القوى، الجر نحوها، لأنها ليست في الميزان أو الإعتبار الحقيقي، وإنما هي تقوم بوظيفة أعدت لها، في محاولة عرقلة هنا وتشويه هناك وتأخير هنالك"، موضحاً انها "مجرد ألاعيب صبيانية لا تملك أدوات هذه المعركة وليسوا هم مؤهلين للقيام بها، والمسالة أكبر من أدوارهم وقد تجاوزتهم منذ أمد"، مشيراً الى "لعبة ​المصارف​ ومحاولات التجويع والتضييق والتهويل، عبر الاعتقاد أن هذه ​البيئة​ ضعيفة إلى هذا الحد الذي يمكّنهم من الإحتيال عليها".

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