الخطيب يعلن اعتذاره عن قبول أي تكليف بتشكيل الحكومة

أعلن المهندس ​سمير الخطيب​ بعد لقائه برئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، "اعتذاره عن الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة"، متقدماً بالشكر الى كل من رئيس الجمهورية الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الحريري وكل القيادات التي اولته الثقة في عملية التكليف"، سائلاً "المولى ان يحمي لبنان من كل شر".

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