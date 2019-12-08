شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يطالب النواب بعدم مغادرة القاعة لتأبين النائب محمد بدوي دسوقي والان مع تفاصيل الخبر
وحدد قانون مجلس النواب في مادته (25) الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، بانه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفة.
وحسب القانونيون فإن الدكتور علي عبد العال، رئيس النواب، إعمالاً للقانون والدستور، يعلن خلو المقعد البرلماني في أول جلسة نيابية بعد وفاه النائب البرلماني بعد تلقيه إخطار وزير الداخلية بشأن وفاه العضو، على أن تجرى انتخابات تكميلية تتولاها اللجنة العليا للانتخابات ليشغل بديله المقعد خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان.
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