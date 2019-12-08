شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تصريحات نارية لرئيس النواب للحكومة فى مقدمتها: "توقفوا عن تصدير المشاكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة الصباحية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، توجيه الدكتور على عبد العال عدد من الرسائل المهمة لاسيما لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطن المصرى، لاسيما بعد الانتقادات البرلمانية اللاذعة فيما يتعلق بأداء الشهر العقارى.

وفى هذا الصدد، نرصد أبرز تصريحات وتوجيهات رئيس البرلمان:

- قال الدكتور على عبد العال، موجهًا حديثة إلى الحكومة، " عليها أن تتوقف عن تصدير المشاكل للرأى العام أو لرئيس الجمهورية".

- طالب الحكومة بتحديد موعد نظر بعض الاستجوابات المقدمة من النواب للحكومة، خلال أسبوع، متابعًا : إذا لم تحدد هى فالمجلس سيفعل أدواته وفقا للدستور واللائحة ويحدد الموعد.

- أبدى رئيس النواب استياءه من أداء الشهر العقارى قائلا ً: كل من يذهبون للشهر العقارى يتم استخدام أسوأ الطرق معهم حتى لا يعودون مرة أخرى، وعلى الحكومة أن تأخذ الموضوع مأخذ الجد وإلا سأضطر إلى تفعيل استجواب لوزير العدل".

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- طالب عبد العال، الحكومة بتقديم قانون متكامل بإنشاء الهيئة المستقلة للشهر العقارى وتتبع رئيس الوزراء أو وزارة التخطيط، وتقديمة إلى البرلمان خلال 15 يوما

- أخذ موافقة البرلمان على إيقاف اللجنة البرلمانية الفرعية المشكلة لنظر مشروع قانون الحكومة والذى يقضى بزيادة بعض رسوم الشهر العقارى، بوقف مناقشته.

- طالب وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، أن يقدم تقرير تفصيلى للبرلمان من مجلس الوزراء حول وضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل.

- أن الآوان أن تفعل الهيئة والدولة تأخذ حقوقها، فنحو 95 % من عقارات مصر غير مسجلة، ولو ضربناها فى 500 جنيه رسوم، أعتقد يصل أكثر من تريليون جنيه، هذه مبالغ لم يتم تحصيلها، ونوع من هدر أموال الدولة، وآن الأوان أن تسجل عقارات مصر كلها، فهى أموال راكدة، الحكومة لا تفعل آلياتها لتحصيلها، لماذا الدولة لا تحصلها وتركتها للموظفين؟، هذا أمر فى منتهى الخطورة أن يتم تحصيل ألف جنيه خارج الرسوم الرسمية فى الشهر العقارى، وهى هدر لأموال الدولة".

- وجه ممثلى الحكومة بعدم الحديث مع بعضها أثناء سير الجلسة، قائلًا :عندما يتكلم رئيس المجلس الوزراء لا يتكلموا مع بعض وإلا مفيش داعى لحضور الجلسة.