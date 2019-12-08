النائب إسماعيل نصر الدين: تسرب المياه تحت عقارات شرق حلوان يهدد بانهيارها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلى النائب إسماعيل نصر الدين، بيان عاجل بشأن مشكلات المياه بدائرة حلوان، لافتا إلى أن منطقة شرق حلوان بالكامل، وهى تضم ربع مليون نسمة، تُعانى من تسرب المياه الأرضية تحت أساسات العقارات. وأضاف: "هناك كميات كبيرة من المياه تحت البيوت، وهى مياه بيضاء لا تختلط بالصرف الصحى والناس حطوا مواتير مياه لتصريفها بالصرف الصحى"، مُحذرا من استمرار هذا الوضع، ما يؤدى إلى انهيار مجموعة من المبانى السكنية، لافتا إلى أن كل مسئول يُلقى بالمسئولية على غيره. Advertisements وتابع النائب إسماعيل نصر الدين: "لا نريد انتظار وقوع المشكلة، وأطالب وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية تلك المساكن". جاء ذلك خلال الجلسة العامة، المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والتى بدأها بمناقشة نحو 20 بيانا عاجلا تقدم بها عددد من أعضاء البرلمان.

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