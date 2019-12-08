شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان يرحب بشباب الجامعات والمدارس بشرفات قاعة المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشباب عدد من الجامعات والمدارس بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والمُخصصة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، وذلك فى إطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية بين شباب مصر لاسيما طلاب المدارس.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية، أن مجموعة من الشباب تحضر فى شرفات مجلس النواب، تتبع مبادرة "أعرف بلدك" التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى حضور طلاب وطالبات جامعة مصر الدولية، ومدارس أوسيم.

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ومن المتوقع أن تشهد الجلسات أخد الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين، ممثله فى تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

كما تنظر الجلسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، فى ضوء تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، فى ضوء تقرير لجنة الشباب والرياضة.