شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهدد باستجواب وزير العدل بسبب الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشدة على أعضاء الحكومة أثناء حضور الجلسة العامة المُنعقدة الآن بسبب الأحاديث الجانبية بين الوزراء أثناء انعقاد الجلسة وعرض عدد من النواب لبيانات عاجلة هامة.

وقال عبد العال: "أهم بيان عاجل تم عرضه كان خاص بالشهر العقارى"، مضيفا "الحكومة لا تتكلم مع بعضها أثناء سير الجلسة، وعندما يتكلم رئيس المجلس الوزراء لا يتكلموا مع بعض وإلا مفيش داعى لحضور الجلسة".

وتطرق عبد العال إلى أوضاع الشهر العقارى بمختلف أنحاء الجمهورية: "هناك ابتزاز غير عادى وتفسيرات غير منطقية للوائح أدت إلى عدم تقييد 95% من عقارات مصر"، وتابع: "وتحدثت كثيرا مع وزير العدل ومسئولى الشهر العقارى ولم نجد صدى".

وأضاف رئيس البرلمان: "كل من يذهبون للشهر العقارى يتم استخدام أسوأ الطرق معهم حتى لا يعودون مرة أخرى"، واستطرد: "على الحكومة أن تأخذ الموضوع مأخذ الجد وإلا سأضطر إلى تفعيل استجواب لوزير العدل".

وكان النائب عبد الفتاح محمد، عضو البرلمان، قد تلى بيانه العاجل بشأن الشهر العقارى بمحافظة الإسكندرية بشكل عام ودائرة المتزه بشكل خاص، قائلا "انتهاكات غير مقبولة يتعرض لها المواطنون فى السيوف"، مطالبا المسئولين بوزارة العدل بالتدخل، مضيفا "التوكيل وصل سعره إلى 700 جنيه من بعض الناس خارج المكتب لاستغلال المواطنين".

















































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