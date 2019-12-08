سائق سيارة يدهس شرطيا في تطوان ويلوذ بالفرار..جروح وكسور خطيرة

تسبب سائق سيارة، اليوم الأحد، في تطوان، في إصابة شرطي بجروح خطيرة، بعدما رفض الامتثال لأوامره.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الشرطي اعترض السيارة خلال مزاولته لمهامه، بعدما رفض سائقها التوقف، إثر تجاوزه للسرعة المسموح بها، على مستوى الطريق الدائري للمدينة، إذ دهسه الأخير، وفر إلى وجهة مجهولة، ما تسبب للضحية في كسور، وجروح خطيرة على مستوى الرأس، والأطراف.
ونقلت سيارة إسعاف الشرطي إلى المستشفى المحلي سانية الرمل، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، وتوقيف المشتبه فيه.
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