قال المغني الشاب، يانسين إنه يعيش، حاليا بين المغرب وفرنسا، وذلك في خطوة للاقتراب من بلده الأم، بعدما عاش في فرنسا في طفولته.
وحضر يانسين اختتام المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، ليلة أمس السبت، بعدما سبق أن قدم دور بطولة في فيلم تلفزي بعنوان صحاب الباك.
وصرح ياسين أن حضوره المهرجان مهم للتعرف على ممثلين، ومخرجين، وتطوير الخبرات باعتبار أن الكليبات تحتاج إلى براعة في التمثيل.
وأكد يانسين أنه ينوي خوض تجارب تمثيل أخرى، بعد “صحاب الباك”، لكن لا يجسد فيها دور بطولة، مشيرا إلى أنه يفضل التركيز أكثر على الغناء، والموسيقى.
وعن عدم مساعدة الحظ له لكسب جائزة “أفريما” الإفريقية، بعدما كان مرشحا في قوائمها النهائية، علق يانسين أن عدد الفنانين المغاربة المشاركين كان كثيرا، وحقق بعضا منهم جوائز، وهذا هو الأهم.
كانت هذه تفاصيل خبر المغني يانسين: نشأت في فرنسا وأتقرب الآن من بلدي المغرب.. ولهذا حضرت مهرجان مراكش – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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