كأس “الكاف”.. نهضة بركان يعود بنقطة ثمينة من زامبيا ويواصل تصدر مجموعته

عاد فريق نهضة بركان، بنقطة وحيدة من زامبيا، بعد أن تعادل بهدف لمثله أمام مضيفه زاناكو، في المباراة التي جمعت بينهما زوال اليوم الأحد، برسم ثاني مباريات المجموعة الثانية من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وفشل نهضة بركان في الحفاظ على تقدمه على مضيفه، لينهي الجولة الأولى متعادلا بهدف لمثله، .

وكعادته في المبارايات التي يخوضها خارج ميدانه، لم يتراجع الفريق البرتقالي للخلف، بل إنه ضغط على الفريق الخصم، من أجل الوصول أولا لمرماه، وهو الأمر الذي حققه فعلا، في الدقيقة 15، بواسطة اللاعب واتارا، عن طريق ضربة رأسية غالطت الحارس.

هذا الهدف، أخرج الفريق الزمبي من سباته، وتحرك خطه الأمامي من أجل التعديل، وهو ما جسده فعلا، في الدقيقة 25، وبضربة رأسية أيضا، بواسطة اللاعب زولو.

وكان الفريق الزامبي، هو الطرف الأفضل في ما تبقى من دقائق هذا الشوط، غير أنه لم يفلح في الوصول لمرمى زهير العروبي مرة ثانية، لتنتهي الجولة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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الجولة الثانية عرفت سيطرة تامة للفريق المغربي، الذي خلق عددا من المحاولات الخطيرة، خاصة عن طريق واتارا وفرحان، غير أن التركيز والحظ حالا دون تحولها لأهداف.

في الجهة المقابلة، تراجع الفريق المستضيف للخلف معتمدا على الهجمات المرتدة، وهو الأسلوب الذي لم يقلق راحة الحارس العروبي.

وعرفت الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء، تراجع الفريق المغربي للخلف، من أجل تأمين نتيجة التعادل، وهو ما كان له فعلا، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

هذا التعادل، أبقى بركان في صدارة هذه المجموعة برصيد 4 نقاط، رفقة فريق موتيمبا بيمبي الكونغولي، المنتصر خارج ميدانه على اساي البنيني، فيما يحتل زاناكو المركز الثاني برصيد نقطتين اثنتين.