سعيد باي: يجب أن تشبه السينما المغربية المطاعم التي تتيح الخيار أمام زبائنها – فيديو

قال الفنان سعيد باي إن السينما المغربية تحتاج إلى الكم في البداية، ليصبح الاختيار متاحا أمام الجمهور من أجل مشاهدة نوعية الأفلام، التي يفضل.

وصرح باي، الذي شارك في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، أن السينما المغربية تحتاج إلى الكم، ليصبح الخيار متاحا أمام الجمهور، مشبها الأمر بمطعم يختار كل زبون فيه الأكل، الذي يرغب فيه.

وعن الفيلم المغربي، الذي شارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، بعنوان “سيد المجهول “للمخرج المغربي علاء الدين الجم، قال سعيد باي إنه لم يشاهده، وبالتالي لا يمكنه الحديث عن مستواه.

واعتبر باي أن مهرجان السينما، الذي اختتمت فعالياته، ليلة أمس السبت، حجز مكانة ضمن المهرجانات الكبرى، بفضل تطوره سنة بعد أخرى، وحضور نجوم من طينة الكبار فيه.