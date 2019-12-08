تسبب إضراب “8 ديسمبر” اليوم الأحد، في الجارة الشرقية الجزائر، في شلل تام في العاصمة وعدد من المدن، بعدما كانت الدعوات قد انطلقت للمشاركة فيه، في مظاهرات الجمعة.
وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، دخول العديد من أصحاب المحلات وعدد من العمال في مختلف القطاعات، في العاصمة وتيزي أوزو وغيرها، في إضراب، بينما شهدت ولاية بجاية شللا شبه تام مع إضراب عمال العديد من المؤسسات على غرار ميناء بجاية، بحسب ما نقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي الإضراب الذي دخله أيضا أصحاب للحافلات وبعض العمال، للتعبير عن رفض خيار الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومطالبة برحيل جميع رموز النظام، وإطلاق سراح المعتقلين.
وكانت نقابات عمالية عدة وصفحات على منصات التواصل، قد دعت إلى تنظيم إضراب عام في الجزائر لمدة أربعة أيام بداية من اليوم، بهدف عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية.
وانطلقت الدعوات خلال مظاهرات جرت الجمعة الماضية، آخر جمعة قبل الانتخابات، إلى إضراب عام للضغط على السلطات، وفي إطار التحرك الذي يهدف إلى منع قيامها في ظل وجود رموز النظام القديم بحسب المحتجين.
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل الانتخابات الرئاسية.. الغضب يشتد والإضراب العام يشل الجارة الجزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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