الإضراب العام في فرنسا.. غاب الفرنسيون وحضرت الدببة! – صور

غاب الفرنسيون وحضرت الدببة، هي ليست مزحة، بل مبادرة مثيرة، أطلقها عدد من الفرنسين، اليوم الأحد، تزامنا مع الشلل العام، الذي تعيشه على وقعه فرنسا، خلال الأيام الجارية، وذلك بعد الإضراب العام، الذي أعلنته عدد من النقابات الفرنسية، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، الذي اغضب الفرنسيين.

وغصت إحدى الشوارع الفرنسية، بدباديب، في مبادرة مثيرة للانتباه، حيث علقت على واجهات المنازل، والمكتبات، فضلا عن المطاعم، والمقاهي..، وحتى على جنبات الطرقات في مشهد لطيف.

واندلعت موجة الغضب، بسبب “النظام الشامل” للتقاعد، إذ تعد الحكومة الفرنسية، بترتيب “أكثر عدلا”، في حين يخشى المعارضون هذه الاصلاحات بإلحاق الضرر بالمتقاعدين.

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وشارك نحو 800 ألف شخص على الأقل في تظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا، الخميس الماضي.

كما تعرف حركة النقل العام في المنطقة الباريسية، ومعظم القطارات في البلاد شللا عاما.

وضمت هذه التظاهرات معلمين، ورجال إطفاء، وشرطة، وموظفين في القطاع الصحي، وأيضاً عاملين في مراقبة الحركة الجوية.

وعلاوة على ذلك، أوقفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية بيع التذاكر إلى نهاية الأسبوع الجاري.

علاوة على ذلك، أوقفت الشركة الوطنية للسكك الحديد بيع التذاكر لنهاية الأسبوع.