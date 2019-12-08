غزة: اكتفاء ذاتي من زيت الزيتون لأول مرة منذ أعوام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقّق قطاع غزة المحاصَر، الاكتفاء الذاتي في إنتاج زيت الزيتون لأول مرة منذ 25 عاما، إذ بلغت كميات ثمار الزيتون التي تم عصرها في القطاع هذا العام، 26 ألف و237 طنا، وأنتجت 4200 طن من الزيت، بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن وكيل وزارة الزراعة، إبراهيم القدرة، قوله، إنها المرة الأولى "منذ 1994 (التي تحقق فيها) غزة الاكتفاء الذاتي في إنتاج زيت الزيتون بنسبة 100 بالمئة".

وأضاف القدرة أن عدد المعاصر العاملة في محافظات القطاع التي تم تشغيلها هذا الموسم بلغ 36 معصرة.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة أصدرت قرارا في أيلول/ سبتمبر الماضي، بمنع استيراد زيت الزيتون من خارج قطاع غزة لدعم المنتج المحلي.

ويبلغ استهلاك الفلسطينيين في غزة من زيت الزيتون نحو 4 آلاف طن سنويا، بحسب بيانات سابقة لوزارة الزراعة.