لبنان: الخطيب ينسحب من سباق الترشح لرئاسة الحكومة ويُصر على الحريري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رجل الأعمال اللبناني، سمير الخطيب، اليوم الأحد، انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الحكومة، و‎أن هناك توافقًا على إعادة تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، لتشكيل الحكومة المقبلة.

وعقب لقائه مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، قال الخطيب، أمام وسائل إعلام: "المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض بلبنان" وأضاف "علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات مع أبناء الطائفة (السُنية) تمّ التوافق على تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة".

وتابع: "وعليه سأتوجه إلى بيت الوسط (مقر الحريري) لإبلاغ الرئيس الحريري، لكونه هو من سمّاني لتشكيل الحكومة، وأشكره على هذه الثقة".

ويمثل هذا التصريح نهاية ترشح الخطيب لمنصب رئيس الحكومة المخصص للسنة في نظام المحاصصة الطائفي بلبنان. وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت ضغط الشارع المنتفض ولا زال ضد النخبة الحاكمة.

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وأعلن الحريري اليوم الثلاثاء الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعمه لترشح الخطيب لرئاسة الحكومة المقبلة، وقال الحريري خلال لقاء جمعه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مقر إقامته بالعاصمة بيروت، بحسب بيان: "أنا داعم لسمير الخطيب وتبقى بعض التفاصيل، ولن أشارك في الحكومة".

الخطيب رجل أعمال مقرب من الحريري، وعُرف بشراكته لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في بعض أعماله.

وكان الحريري قد أعلن قبل أسبوع عدم رغبته في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك على الرغم من تمسّك الثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" به رئيساً للحكومة الجديدة.