جت: تسليم إدارة المجلس المحلي للرئيس المنتخب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرى تسليم إدارة المجلس المحلي في جت المثلث للرئيس المنتخب، خالد غرة، في جلسة سادتها روح الأخوة والمحبة، اليوم الأحد، بحضور كل من رئيس مجلس جت المحلي المحامي محمد طاهر وتد، القائم بأعمال الرئيس محمود أبو شاح ونائب الرئيس المحامي عقل وتد، ومديري الأقسام في المجلس المحلي.

افتتح الجلسة رئيس المجلس المحلي، المحامي محمد طاهر وتد، بمباركته للرئيس المنتخب وتمنياته له بالنجاح والتوفيق، كما أثنى على "دور أهل جت برقيهم وأخلاقهم العالية طيلة فترة الانتخابات ويوم الانتخابات بشكل خاص وروح المحبة التي سادت هذه الفترة".

وقام المحامي وتد بشرح تفصيلي للمشاريع الحالية وأبلغ الرئيس المنتخب بالمشاريع التي بصدد تنفيذها ووضع الميزانيات وكل ما يستوجب عمله بالفترة القريبة.

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وبالمقابل قام الرئيس المنتخب، المربي خالد غرة، بشكر رئيس المجلس، المحامي وتد، على فترته والجهد الذي بذله من أجل جت ومصلحة أهل جت.

وشدد المحامي وتد والمربي غرة على ضرورة المضي قدما بالخرائط المقدمة والمقترحة حتى يصادق عليها بأسرع وقت ممكن، لما في ذلك من مصلحة لأهل جت عامة، بالإضافة إلى تكملة المشاريع العمرانية والبدء بالمشاريع المصادق عليها.