اليمن.. قيادي بالإنتقالي الجنوبي يفضح ممارسات حزب الإصلاح

الأحد 8 ديسمبر 2019

كشف نائب رئيس دائرة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة للمجلس الإنتقالي الجنوبي باليمن عبود ناجي حسين الحالمي عن نوايا حزب الاصلاح وكيف سعى لتدمير ماحققه التحالف والنخب والأحزمة الأمنية.



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وقال في حواره الخاص لــ "اليمن العربي" إن حزب الإصلاح يمارس أساليب انتهازية منذ أعلن عن تأسيسه في العام٩٠ فهذا الحزب لاتوجد لدية أي اخلاقيات بالعمل السياسي حزب تربى على أساليب المكر والخداع والتضليل وهوى اليوم يتآمر على التحالف بشكل علني وبدون خجل فعلاقتة بالحوثي لم تعد مخفية بل يجاهر بها ويستخدمها للابتزاز حتى على السعودية وهوى يدرك الإصلاح أن سقوط الحوثي في صنعاء تعني بالضرورة سقوط موضوعي لهم فهوى مرتبط باجندة تتعلق بالصراع الدولي في المنطقة والجميع يعرف ارتباط الاصلاح بالمشروع القطري التركي الايراني وهذا الحلف معروف بعداىيتة لدول التحالف وهذا الحزب لة ارتباطات بكل التيارات الدينية المتطرفة وبالتالي فهم يعتبرون قوات الاحزمة والنخب هي العدو الرئيس لهم التي تقف عائق أمام مشروعهم التخريبي للأوطان.

وأضاف بأن حزب الإصلاح دمر الجنوب حيث قال إن جماعة الإخوان المسلمين والذي يعد الإصلاح النسخة اليمنية منها لايسع هنا الحيز لشرح ما عملوة بالجنوب ولكن لعل أبشع الجرائم التي ارتكوبها هي فتاويهم التكفيرية التي احلت الدم والعرض والأرض والتي بدأوا بنشرها منذو اليوم الأول للوحدة وماحرب احتلال الجنوب في صيف عام ٩٤ إلا نتاج لعدد من النوايا الخبيثة التي كانت مبيتة بهدف القضاء على الجنوب أرض ودولة وهوية وانسان.